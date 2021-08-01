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شهدت منافسات اليوم الأول للمصارعة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 توديع الثلاثي عبد اللطيف منيع وسمر حمزة وهيثم فهمي المنافسات من دور الـ16.

ولم ينجح أي من الثلاثي التأهل إلى ربع النهائي في المنافسات، كما خسروا فرصة اللعب على الترضية والميدالية البرونزية بعد خسارة منافسيهم في الأدوار المتقدمة.

وفاز لاعب منتخب روسيا سيرجي سيمينوف صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 وبطل العالم في 2018 علي عبد اللطيف منيع في دور ثمن النهائي لوزن 130 كجم بنتيجة 3-1 ليفشل منيع في التأهل لدور ربع النهائي.

ثم خسر لاعب روسيا في ربع النهائي من لاعب جورجيا ياكوبي كايايا بنتيجة 3-1، ليودع منيع المنافسات رسميا ويفقد فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على البرونزية.

بينما خسرت سمر حمزة من لاعبة منتخب روسيا ناتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016 في ثمن النهائي لوزن 76 كجم بنتيجة 16-12 لتمنع بطلة مصر من الصعود إلى الدور ربع النهائي.

ثم خسرت لاعبة روسيا في المواجهة التالية بربع النهائي من لاعبة قيرغستان أيبيري ميديت كيزي بعدم التكافؤ 12-0، لتودع سمر حمزة المنافسات رسميا وتفقد فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية.

كما خسر هيثم فهمي من لاعب منتخب روسيا سيرجي إيملين بطل العالم 2016 ووصيف بطولة العالم في 2019 في الدور ثمن النهائي لوزن 60 كجم بنتيجة 7-6 ليمنعه من التأهل للدور ربع النهائي.

ثم خسر لاعب روسيا في ربع النهائي من لاعب كوبا أورتا سانشيز بنتيجة 4-3، ليودع هثم فهمي المنافسات رسميا ويفقد فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية