نمو صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي

أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن صادرات البلاد قفزت في شهر تموز/يوليو بنسبة 6ر29 % على أساس سنوي لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على التوالي في الوقت الذي حافظ فيه الاقتصاد العالمي على التعافي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية والسيارات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات الشهر الماضي بلغت 4ر55 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وفي الوقت ذاته ارتفعت الواردات بنسبة 2ر38 % لتصل إلى 6ر53 مليار دولار ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 76ر1 مليار دولار ، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضا تجاريا.

وجاءت صادرات تموز/يوليو متماشية مع توقعات السوق.

وجاء في استطلاع رأي أجرته "يونهاب إنفوماكس"، الذراع المالية لوكالة أنباء يونهاب، أنه كان من المتوقع أن ترتفع صادرات البلاد في تموز/ يوليو بنسبة 4ر29 % على أساس سنوي.

وقال البنك المركزي في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 7ر0 % على أساس ربع سنوي في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، بعد زيادة بنسبة 7ر1 % في الربع الأول.

وقال البنك إن كوريا الجنوبية أيضا في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 4 % هذا العام على خلفية الانتعاش القوي للطلب المحلي والصادرات.