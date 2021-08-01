 الخميس.. أشرف عبدالباقي يبدأ عرض مسرحية «شمسية وأربع كراسي» في الساحل - بوابة الشروق
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الخميس.. أشرف عبدالباقي يبدأ عرض مسرحية «شمسية وأربع كراسي» في الساحل

إيمان محمود
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 10:36 ص

يبدأ الفنان أشرف عبدالباقى، الخميس المقبل، عرض أحدث أعماله المسرحية "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل.

المسرحية بطولة الفنانين أوس أوس، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، ميرهان حسين، وتأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقى.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند في الساحل الشمالى، حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبدالرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.

 


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