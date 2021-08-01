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للمرة الثانية على التوالي.. أفشة يحسم جائزة أفضل هدف في دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 8:41 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 8:41 م

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا، إن جائزة أفضل هدف بتصويت الجماهير، في نسخة الأبطال الماضية، من نصيب نجم الأهلي محمد مجدي أفشة.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها أفشة بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز أفشة بالجائزة عن هدفه في مرمى فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات.

وكتب الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا عبر "فيس بوك" :"للعام الثاني على التوالي، يفوز محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بالتصويت لأفضل هدف في موسم، الأولى ضد الزمالك ثم ضد فيتا كلوب".

يذكر أن أفشة نجح في أن يقود الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين على الزمالك ثم على حساب كايزر تشيفز.


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