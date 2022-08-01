هل يستفيد الاقتصاد المصري من الركود العالمى؟

المهندس: انخفاض أسعار المعادن عالميًا يدعم تنشيط الحركة التصنيعية وتراجع تكاليف الإنتاج

ازدادت توقعات الخبراء الاقتصاديون، أن الاقتصاد العالمى يسير بخطى واسعة نحو الركود، وظهر ذلك فى تراجع أسعار المعادن والطاقة بعد قفزات خلال الربع الأول العالمى، وهو ما سيكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد المصرى الذى كان من أوائل المتأثرين بالموجة التضخمية العالمية.

وتعرضت أسعار المعادن والسلع الأساسية لتراجعات قوية من مستوياتها القياسية التى بلغتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تراجع النفط إلى قرابة 100 دولار للبرميل من 120 دولارا، وانخفض سعر أوقية الذهب فى العقود الفورية للشهر الرابع على التوالى فى يوليو ليصل إلى 1717 دولارا للأوقية، مقارنة بمستويات 1959 دولارا للأوقية التى سجلها فى أعقاب الحرب الروسية الاوكرانية.

وبحسب بلومبرج اتجهت المعادن لتسجيل أسوأ أداء فصلى منذ 2008، حيث تراجع مؤشر «بورصة لندن للمعادن»، بنسبة 23% منذ نهاية مارس، وكان القصدير الأسوأ تراجعا بنسبة 38%، وانخفض الألومنيوم بنحو الثلث تقريبا، وهبط النحاس 20%.

وقال هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن انخفاض أسعار المعادن والبترول والسلع الاساسية خلال الأسبوعين الماضيين بالبورصات العالمية، مؤشر قوى على أن الاقتصاد العالمى يسبر نحو التباطؤ والركود، كما أن الاقتصادى الامريكى أظهر بوادر للركود أيضا وهو الذى يحرك النمو العالمى حيث سجل انكماشا بنحو 1.6% خلال الربع الأول من 2022، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية التى تستفيد من الحرب الروسية الاوكرانية رفعت الطلب على العمالة ومعدلات الأجور.

ويرى «جنينة»، أن حدوث أى انكماش فى الأداء الاقتصادى العالمى لن يكون بصورة قاتمة كما يتوقع البعض، لأنه جاء نتيجة السياسة النقدية المتشددة برفع أسعار الفائدة وليس صدمة فى القطاع المصرفى أو أى قطاعات اقتصادية أخرى، «بمجرد خفض أسعار الفائدة سوف تعود معدلات النمو الاقتصادى لطبيعتها».

وأكد أن سقوط الاقتصاد العالمى فى الركود سيكون مفيدا للاقتصاد المصرى وليس له تداعيات كما يتوقع البعض، لأن مصر تعد مستوردا صافيا للمعادن والسلع الأساسية والبترول؛ لذلك أى انخفاض فى أسعارها سيكون فى صالح تقليل عجز ميزان المدفوعات، وتقليل الطلب على الدولار، وتراجع معدلات التضخم التى كان السبب الأول فى ارتفاعها، زيادة اسعار السلع المستوردة.

وسجل عجز ميزان المدفوعات فى مصر، 14 مليون دولار، خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠٢١ ــ ٢٠٢٢، بحسب تقرير سابق للبنك المركزى.

وتابع جنينة أن حدوث ركود عالمى سيدفع البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سيصب فى صالح الاقتصاد المصرى، حيث ستتراجع تكلفة الاقتراض الخارجى.

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك تراجعا ملحوظا بالفعل فى أسعار المعادن عالميا، خاصة الألومنيوم الذى دفع شركة مصر للألومنيوم لتخفيض سعر توريده بقيمة 6 آلاف جنيه للطن فى شهر الثانى على التوالى ليصل إلى 70 ألف جنيه فى المتوسط، بعد أن تجاوز 80 ألف جنيه للطن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع «المهندس»، أن هناك تراجعا عالميا ملحوظا فى الطلب على المعادن، بعدما تسببت زيادة أسعارها فى تراجع القوى الشرائية للمستهلكين، ما أدى إلى خفض المصانع طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار المعادن عالميا يدعم تنشيط الحركة التصنيعية وتراجع تكاليف الانتاج على المصانع المصرية، ما سيدعم من تنافسيتها بالأسواق العالمية.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، إن انخفاض أسعار المعادن مؤشر على دخول الاقتصاد العالمى فى مرحلة الركود، والذى سيكون له تأثير على انخفاض النشاط الاقتصادى، كما سبق وتأثر بالموجة التضخمية العالمية، مضيفا: «بدأنا نرى توقف نشاط بعض الشركات، وتسريح العاملين بها، وتوقف بعض المصانع، هذا يدل على أن الركود الذى يحدث عالميا يلقى بظلاله على الاقتصاد المصرى».

وأكد أن الحكومة عليها أن توفر دعما ماليا للشركات بفائدة منخفضة حتى تضمن استمرار النشاط الاقتصادى، ولا تتأثر بالركود العالمى.

وتراجع مؤشر مديرى المشتريات فى مصر، يونيو الماضى للشهر التاسع عشر على التوالى، والذى يقيس أداء القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2020، عند 45.2 نقطة، مقابل 47 نقطة فى شهر مايو السابق، متأثرا بزيادة تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوياتها فى أربع سنوات، وتراجع الطلبيات الجديدة.