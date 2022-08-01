المئات من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد حريق غابات بجنوب فرنسا

يشارك نحو 670 من رجال الإطفاء في مكافحة حريق اندلع فجأة في مدينة أوبيس جنوبي فرنسا أمس الأحد، وانتشر سريعا على مساحة 370 هكتارا، وفقا لما قاله المتحدث باسم فرق الإطفاء ويليام بوريلي لشبكة فرانس إنفو.

وتسبب الحريق في إغلاق الطريق السريع "إيه 9" لمدة ثلاث ساعات، ودمر سقيفتين للتخزين ومنزلا متنقلا.

وتمت السيطرة على الحريق بحلول صباح اليوم الاثنين، وبفضل جهود رجال الإطفاء، لم يدمر أي منازل. وقال بوريلي إن إطفاء جميع بؤر الرماد الساخن الذي يمكن أن يؤجج الحريق مجددا بالكامل سوف يستغرق أياما.

وأصيب تسعة من رجال الإطفاء بجروح خلال العملية، أحدهم بجروح خطيرة.

كما تمت السيطرة على حريق آخر قرب مرسيليا، وفقا لفرانس انفو، لكن حركة المرور على طريق إيه 7 قرب الحريق لا تزال متأثرة اليوم الاثنين.