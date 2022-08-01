إيطاليا تقدم مساهمة طارئة لسريلانكا بقيمة 300 ألف يورو

أعلنت السفارة الإيطالية في سريلانكا، اليوم الاثنين، أن إيطاليا قررت تقديم مساهمة طارئة لسريلانكا بقيمة 300 ألف يورو بهدف تحسين الأمن الغذائي.



ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عن بيان أصدرته السفارة" سيتم توجيه المساهمة من خلال برنامج الغذاء العالمي وستشمل توفير المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية المستهدفة وتوزيع القسائم على الفئات الأكثر ضعفا".



وذكر البيان" أنه في الوقت الذي تؤدي فيه العوامل المحلية والدولية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما يزيد من انعدام الأمن الغذائي للعديد من الأسر، نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكثف المجتمع الدولي جهوده ويظهر دعمه الثابت لسريلانكا".



يأتي إجراء المساعدة الطارئة في إطار الشراكة التقليدية القوية بين إيطاليا وسريلانكا، وتتبع مساهمة عينية أخرى بقيمة 350 ألف يورو تم منحها في أبريل الماضي لشراء الأدوية والمعدات الطبية.



وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.