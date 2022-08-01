واصل فريق الإسماعيلي انتفاضته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 28.

وسعى أبناء حمزة الجمل المدير الفني للدراويش، لتحقيق الفوز وتسجيل هعدف التقدم مبكرا إلا أن دفاع المقاصة صمد حتى الدقيقة 28 التي سجل فيها أحمد مدبولي الهدف من مهارة فردية رائعة بعدما استلم تمريرة سحرية من عبدالرحمن مجدي وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45 كاد الإسماعيلي أن يسجل هدفه الثاني عن طريق محمود دونجا الذي سدد كرة بالرأس قوية اصطدمت بالقائم ورفضت الدخول.

ولم يبدي لاعبو المقاصة أي رغبة في تسجيل هدف التعادل حتى إن الإسماعيلي كان قريب من تسجيل هدفه الثاني في أكثر من فرصة خطيرة ليظل في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، أما الإسماعيلي فابتعد عن مناطق الهبوط وتواجد في المركز الـ 12 برصيد 32 نقطة.