الصحة العالمية: 8 ملايين يمني يعانون مشاكل نفسية بسبب النزاع المسلح

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 8 ملايين يمني يعانون من مشاكل نفسية، جراء النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها إن " الأمراض النفسية تعد من أكثر الحالات الصحية شيوعًا في اليمن".

وأضافت أن "التقديرات تشير إلى أن حوالي 8 ملايين يمني - أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص - يعانون من مشاكل عقلية ونفسية اجتماعية، تفاقمت بسبب النزاع المسلح والنزوح القسري والبطالة ونقص الغذاء وغيرها من الظروف القاسية".

وتحدثت المنظمة عن أن" النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ ثماني سنوات والاقتصاد المنهار، أدى إلى شل المرافق الصحية وتفاقم الأمراض النفسية التي تؤثر على جميع فئات المجتمع".

وأشارت إلى أن "المرافق القليلة المتوفرة التي تقدم خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية والاجتماعية، تعاني من نقص حاد في التمويل، مقارنة بالحاجة الماسة لخدماتها".

وبينت المنظمة الأممية أنه "منذ عام 2021، تم تدريب أكثر من 3500 من موظفي الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية، ومعلمي المدارس ومدراء حالات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي".

ونقل التقرير عن الدكتور أدهم إسماعيل عبد المنعم، ممثل المنظمة في اليمن، قوله إن "المنظمة تلتزم في دعم وتعزيز الجهود الوطنية لتقوية وحماية واستعادة الصحة النفسية لجميع اليمنيين دون تمييز".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحاً منذ نحو ثماني سنوات، بين قوات الحكومة الشرعية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى ، خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.