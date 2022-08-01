الجونة يشعل صراع الهبوط بتعادل مع البنك الأهلي في الدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة البنك الأهلي والجونة، في اللقاء الذي اقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري الممتاز.

ورغم سيطرة فريق البنك الأهلي على مجريات المباراة إلا أن لاعبو الجونة سجلوا هدف التقدم مبكرا رغم إصابة المدافع محمد نجيب التي حلت على الفريق.

وفي الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، سجل فريق الجونة هدف التقدم عن طريق إسلام عبد النعيم وذلك من ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها نور السيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عبد النعيم برأسية من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى خالد جلال، تعديلات على التشكيل الاساسي والذي سجل من خلاله هدف التعادل في الدقيقة 84 من ركلة جزاء عن طريق محمد هلال.

وبهذه النتيجة، يظل فريق الجونة في مركز متأخر من منطقة الهبوط حيث يتواجد في المرتبة الـ 15 برصيد 27 نقطة وفرط في فوز كاد أن يخرجه من صراع الهبوط، أما البنك الأهلي فيتواجد في المركز السابع برصيد 38 نقطة بجدول ترتيب الدوري العام.