تراس الطامحة لرئاسة وزراء بريطانيا تتعهد بتحسين الأمن الغذائي الوطني

تعهدت ليز تراس الطامحة لزعامة حزب المحافظين البريطاني "بتحرير الأغذية والزراعة في بريطانيا" من أجل تحسين الأمن الغذائي للبلاد.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن حزب المحافظين يستعد لاستبدال رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون الذي أجبر على التنحي بعد استقالة العشرات من أعضاء الحكومة احتجاجا على أسلوب التعامل مع سلسلة من الفضائح.

وقالت تراس إنه في حال ما أصبحت رئيسة للوزرء فإنها ستلغي لوائح الاتحاد الأوروبي المرهقة والروتين، دون الخوض في تفاصيل كثيرة بشأن القوانين التي ستلغيها.

كما وعدت بمعالجة النقص في العمالة الزراعية، والناجم جزئيا عن القيود المفروضة على حرية الحركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تمديد قصير الأجل لنظام العمال الموسميين.

يشار إلى أن البرنامج، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019، يسمح مؤقتا بدخول 40 ألف عامل من الخارج إلى بريطانيا للقيام بأدوار موسمية في قطاعي البستنة والدواجن.

وكان تقرير حكومي حديث قد حذر من أن نقص العمالة "الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي فاقمته الجائحة " كان له تأثير سيئ على قطاع الأغذية والزراعة، وغالبا ما يجبر المزارعون على ترك الفاكهة حتى تتعفن في الحقول وإعدام الخنازير السليمة.