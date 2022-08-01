بيبسيكو تشتري حصة قيمتها 550 مليون دولار في شركة سيلسيوس لمشروبات الطاقة



وافقت شركة المشروبات والأغذية الخفيفة الأمريكية بيبسيكو على دفع 550 مليون دولار لشراء حصة في شركة صناعة مشروبات الطاقة سلسيوس هولدنجز كجزء من اتفاقية توزيع استراتيجية طويلة المدى بين الشركتين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركتين القول إن بيبسيكو حصلت على كمية من أسهم سيلسيوس تعادل نحو 5ر8% من إجمالي أسهمها. وستصبح بيبسيكو شريك التوزيع الأول لمنتجات سيلسيوس على مستوى العالم، كما ستختار أحد أعضاء مجلس إدارة الأخيرة.



وارتفع سعر سهم سيلسيوس في التعاملات غير الرسمية اليوم بنسبة 14% على خلفية هذه الأنباء قبل أن يفقد هذه المكاسب فيما بعد.