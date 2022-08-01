تنطلق، غدا الثلاثاء بتونس، أعمال اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية-التونسية في المجال السياحي، بمشاركة وزيري السياحة في البلدين.

وأوضحت وزارة السياحة الجزائرية، في بيان اليوم، أن الوزير الجزائري ياسين حمادي وصل، مساء اليوم، إلى تونس؛ في زيارة عمل رسمية لمدة يومين، من أجل الإشراف مع نظيره التونسي على إطلاق أعمال هذه الدورة .

وبحسب البيان، تندرج أعمال هذه الدورة في إطار مواصلة درب التعاون القائم بين البلدين في المجال السياحي، حيث سيتم خلالها وضع معالم الرؤية الجديدة للعلاقات الثنائية، تجسيدا للإرادة المشتركة للبلدين للدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة ومتكاملة، لاسيما في مجال السياحة.

وبحسب وزارة السياحة الجزائرية، سيتضمن برنامج هذه الدورة إجراء تقييم لما تم إنجازه منذ انعقاد الدورة السابقة بالجزائر، وكذلك استعراض الرؤى، والأفكار، والمبادرات الرامية إلى تعزيز وتكثيف آليات التعاون البيني في العديد من المجالات المتعلقة بالسياحة.