 متحف يهودي في نيويورك يخصص معرضا فنيا لفترة ما بين 1962 و1964 - بوابة الشروق
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متحف يهودي في نيويورك يخصص معرضا فنيا لفترة ما بين 1962 و1964

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:02 ص

يلقي المتحف اليهودي في مانهاتن الآن الضوء على الفترة بين عامي 1962 و1964 "وهي فترة ثلاث سنوات حيوية في تاريخ الفن والثقافة في مدينة نيويورك".

ويقدم المعرض الذي يحمل عنوان "نيويورك 1962 – 1964" لوحات وتماثيل لفنانين مثل آندي وارهول وروبرت روشنبرج، ونانسي جروسمان إلى جانب مفردات الحياة اليومية من تلك الفترة مثل اجهزة التلفزيون والأثاث.

ويستعرض المعرض "كيف أن الرسامين الذين عاشوا وعملوا في نيويورك استجابوا لعالمهم المتغير بسرعة" الذي أتسم بأحداث مثل أزمة الصواريخ الكوبية في 1962 ومسيرة واشنطن من أجل الوظائف والحرية في 1963 التي وصلت لذروتها في خطاب مارتن لوثر كينج "لدي حلم" واغتيال الرئيس آنذاك جون إف كينيدي في نفس ذلك العام.

وبحسب المتحف، فإن هذا هو آخر معرض يقيمه ويشرف عليه المؤرخ الفني الإيطالي الراحل جيرمانو سيلانت الذي توفى في 2020 عن 79 عاما بعد اصابته بفيروس كورونا.


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