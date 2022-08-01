رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل إلى سنغافورة في مستهل جولتها الآسيوية

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إلى سنغافورة في مستهل جولتها الآسيوية التي ستشمل أيضا اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الطائرة التي كانت تقل بيلوسي والوفد المرافق لها هبطت فجر اليوم في العاصمة السنغافورية، حيث من المقرر أن تلتقي بيلوسي -خلال الزيارة التي ستستغرق يومين- برئيسة سنغافورة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء لي هسين لونج، وعدد من الوزراء.



وكانت بيلوسي قد أوضحت -في تغريدة على موقع (تويتر)- أن الجولة تهدف إلى بحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة، حيث سيتم مناقشة السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، والتصدي لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية.