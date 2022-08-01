منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لا يوجد خطط لاستخدام قوات المنظمة في أوكرانيا

قال نائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فاليري سيمريكوف إنه لا يتم بحث إرسال قوات المنظمة إلى أوكرانيا.

وأضاف سيمريكوف -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم /الأحد/- أن الأحداث في أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مصالح دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هما روسيا وبيلاروسيا، وبمبادرة من موسكو ومينسك، تم بحث ذلك خلال الاجتماع السنوي الأخير لقادة الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، فإن أي إجراءات في إطار المنظمة غير واردة.

وتابع سيمريكوف أن أمانة المنظمة تراقب وتحلل الوضع برمته، كما تولي اهتماما كبيرا لممارسات الولايات المتحدة والدول الغربية قرب حدود دول المنظمة.