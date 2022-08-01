جازبروم الروسية تعلن تراجع إنتاجها من الغاز رغم زيادة الصادرات للصين

في ظل خفض كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا، زادت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم صادراتها من الغاز إلى الصين بنحو 61% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022، واضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج.

وأعلنت شركة جازبروم على قناتها على تليجرام اليوم الاثنين "جازبروم انتجت 4ر262 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض بنسبة 12% (8ر35 مليار متر مكعب) على أساس سنوي، وفقا لبيانات أولية".

وعلى الرغم من استقرار الاستهلاك المحلي عند نسبة 2% أقل خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى تموز/يوليو، قالت جازبروم إن الطلب من الخارج تراجع بشكل حاد.

وحددت الشركة نسبة التراجع بأكثر من ثلث الإنتاج (7ر34%). وهي نسبة تعادل 40 مليار متر مكعب أقل من النسبة التي كان يتم بيعها في الخارج. وكان هذا في الأساس نتيجة لخفض الإمدادات إلى أوروبا، حيث قلصت موسكو صادراتها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق، من بين أمور أخرى.