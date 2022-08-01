صحيفتان إماراتيتان: استقرار العراق جزء هام من أمن واستقرار المنطقة

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن استقرار العراق جزء مهم من أمن واستقرار المنطقة، موضحة أن أي تقدم سياسي أو اقتصادي محرز في مسيرته ينعكس على المنظومة التنموية عربياً وإقليمياً، ويحقق الطموح بتعزيز عوامل وحدته ورفاه شعبه.



وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الاثنين، بعنوان "عراق مستقر"- إن الأولوية للعراق تكمن في تعزيز فرص تحقيق الاستقرار، من خلال الحوار والتوافق والتعايش، ونبذ الشقاق والفرقة بين أبناء الشعب العراقي، والاجتماع على مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن.



وأشارت الصحيفة إلى أن أمن واستقرار وازدهار العراق هو مصلحة عربية وإقليمية ودولية، والجميع معنيّون بتقديم أوجه الدعم المختلفة؛ لتمكين العراق الشقيق من تحقيق مبتغاه بالتقدم والوحدة، وتعزيز أمنه الوطني وتحصينه في مواجهة الإرهاب، والوصول إلى مستقبل مشرق، والعودة لدوره الفاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية.



من جانبها، قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية -في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "أوان الحكمة في العراق"- إنه يتعين على القيادات السياسية والمجتمعية العراقية في هذه المرحلة بالذات استدعاء رصيد الحكمة؛ لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة الجديدة التي تطل برأسها على هذا البلد، ومحاصرتها، ومنع تمددها إلى مربعات العنف والاقتتال الدموي، فهذه اللحظة ليست لحظة الانجراف وراء المواجهة؛ بل هي بالضبط لحظة تغليب الحكمة؛ من أجل المحافظة على مصالح العراق وأمنه واستقراره ومستقبل شعبه.



واعتبرت أن الشلل السياسي الذي يعانيه العراق من جرّاء مرور 10 شهور على الانتخابات التشريعية المبكرة من دون أن تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، يثير أنواعاً مختلفة من التوترات، لافتة إلى أنه يتعين على القادة والزعماء إظهار حرص شديد بألا يتحول هذا التوتر إلى نوع من أنواع المواجهة بين القوى السياسية وأنصارها.