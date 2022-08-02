الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للمنديل الكشفي

احتفل مركز شباب مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، باليوم العالمي للمنديل الكشفي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتضمنت الاحتفالية محاضرة تناولت فكرة اليوم العالمي للمنديل الكشفي، والتي تعود إلى دعوة من كشافة النمسا بمناسبة المئوية الكشفية العالمية عام 2007، لتشجيع فكرة العمل الكشفي في مختلف المجتمعات، وتعود فكرة المنديل إلى تاريخ بداية الحركة، حيث اختار مؤسسها اللورد بادن بأول المنديل المثلث كرمز للكشافين حول أعناقهم؛ ليستفيدوا منه في مختلف أعمالهم.

يذكر أن أعضاء الحركة الكشفية بكافة أنحاء العالم يحتفلون يوم 1 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للمنديل الكشفي، ويرتدي جميع الكشافين حول العالم الحاليين، والقدماء المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية.

وتعد هذه المناسبة فرصة لإظهار الحركة الكشفية الراسخة والمنتشرة، لتحقيق ما تصبوا إليه الحركة الكشفية العالمية في رؤيتها 2030 بتحسين صورتها وريادتها للمؤسسات الشبابية والوصول إلى 100 مليون عضو.