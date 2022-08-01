شاب يحول سطح منزله لزراعة نباتات الزينة: علاج سحري للاكتئاب وتعلمني الرضا

مع انتشار الحديث عن التنمية الاقتصادية والاستفادة من جميع الإمكانيات الموجودة في البيئة، يتجه بعض الشباب لاستغلال أسطح منازلهم، لاسيما في مشروعات نباتات الزينة. أحمد عبدالعزيز، أحد هؤلاء الشباب، فسطح منزله يحوي حاليا نحو 50 نوعا من النباتات والصبارات وبعض الفاكهة.

وفي هذا السياق، تواصلت "الشروق" مع أحمد، ليروي تفاصيل أكثر عن تجربته، نرصدها في السطور التالية.

يقول أحمد، إن الزراعة على سطح المنزل تصلح لجميع أنواع النباتات والصبارات والعصاريات والخضروات وبعض أنواع الفاكهة، ما يعني باختصار أن كل النباتات تصلح زراعتها على سطح المنزل، مضيفا أن الهدف من وراء الفكرة بالنسبة له، هو "حب وهواية ليس إلا، وهذا هو الهدف الأساسي والوحيد".

في زراعة أسطح المنازل، ليس ضروريا استخدام مواد عازلة، بسبب تكلفتها العالية، وفقا لأحمد، الذي اعتمد في تجربته على أطباق وغطاء تحت كل بوت أو وعاء، أو أقفاص الفاكهة بعد تغليفها من الداخل.

ولفت إلى أن تعميم التجارب من هذا النوع صعب لمعظم الناس، وذلك لعدم اختيار نوع النباتات المناسبه للمنزل، فهناك أنواع تتطلب شمس، وأنواع تحتاج إلى ظل، بالإضافة إلى عدم البحث في معرفة النباتات، وكثرة الري للنبات، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يسبب مشاكل لمعظم مربي النباتات.

وذكر أحمد، أن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي والمحيطين به، كانت إيجابية جدا، ولاقت الفكرة إقبالا كبيرا، لدرجة أن كل الناس تقريبا في مختلف الأماكن يتمنون خوض التجربة،

أما القريبين منه، فقاموا بالتشجيع والدعم الكبير له.

وأشار إلى أن التجربة ليست محدودة، وليس لها نهاية حيث إنها متطورة ومشوقة جدا، وزودها بأنواع أخرى من النباتات من جميع الأصناف منها نباتات نادرة، أي أنه باختصار "السطح ينفع لزراعة أي نبات"، على حد تعبيره.

واستكمل، أن تقلص الرقعة الخضراء، أصبح خطرا حقيقيا يهدد حياتنا، بعدما أخذت العقارات مكان الأراضي الزراعية فأصبحت تهدد بنقص المواد الغذائية وتقلل القدرة على الحد من التلوث الهوائي، فضلا عن الحرمان من المناظر الطبيعية المريحة للنظر والنفس.

وأضاف أن الزراعة كحرفة وهواية، اندثرت عند الكثيرين بسبب ضغوط الحياة؛ فالزراعة تعلمك الفرحة والرضا بأقل الأشياء، فهي علاج سحري للحزن والاكتئاب، كما زادت الهواية عند الكثيرين بسبب ڨيروس كورونا، فأصبح هناك وقت كاف للجميع في التفكير في أشياء تفيدهم وتخفف عنهم،

فكانت الزراعة الاختيار الأمثل للجميع.