عاجل- وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للرد على ما تداول خلال الساعات الماضية، بشأن نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «شوقي» قال في تصريحات للبرنامج، إن «إعلان نتيجة الثانوية العامة سيتم خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي»، موضحًا أنها تعلن في الفترة ما بين الغد وحتى الأحد المقبل.

وعن أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح والمؤشرات، تابع «موسى»: «رد الوزير لنا أنه لا صحة لما يتم تداوله عن نسب النجاح أو المؤشرات أو تحديد أوائل الثانوية العامة، كل ما يتداول غير صحيح».

وذكر أن الوزير قال في تصريحاته إن النتيجة لم تعتمد حتى الآن، وما تتناوله مواقع إخبارية عن وجود النتيجة على مكتب الوزير غير صحيح، متابعًا على لسان الوزير: «ما نشر عن نتيجة الثانوية العامة بدون مرجعية، ويثير القلق للطلاب وأولياء الأمور، والهدف منه فقط البحث عن تريند».