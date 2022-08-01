الدفاع العراقية: الجيش بكل قادته يقفون على مسافة واحدة مع الشعب

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مساء اليوم الأحد، أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي تعليقا عن الأنباء التي تنقلها مواقع التواصل الإجتماعي عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة في الجيش عن وقوفه مع المتظاهرين "أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب".

وذكر البيان أن "واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف".

ويسود القلق الشديد حاليا الشارع العراقي بعد إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخروج في مظاهرات عصر يوم غد الإثنين في مظاهرات بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء.

وبحسب مصادر أمنية، فإن جهاز مكافحة الارهاب نشر قوات إضافية من عناصره داخل المنطقة الخضراء وطريق مطار بغداد الدولي على خلفية إعلان الكتل الشيعية للخروج بمظاهرات قرب محيط المنطقة الخضراء.

وبحسب شهود عيان ،فإن آلاف الأشخاص توافدوا إلى مبنى البرلمان العراقي لدعم أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المعتصمين داخل البرلمان، بعضهم من الزعامات العشائرية وآخرين من المحافظات الأخرى استجابة لطلب من الزعيم الشيعي.