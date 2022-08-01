وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تمديد الهدنة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي أهمية دعم الحكومة اليمنية لتمديد الهدنة مع الحوثيين.

وأكد بلينكن، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تلاه المتحدث باسمها نيد برايس على أهمية دعم الحكومة اليمنية لتمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة والهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين وتوسيع الفوائد الملموسة لهم، والساعية إلى تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية أكثر شمولاً ولا تستثني أحدا.

وشدد بلينكن، على أن الهدنة توفر أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمنيون منذ سنوات معربا عن رغبة الولايات المتحدة في مواصلة التعاون الثنائي الأوسع مع حكومة الجمهورية اليمنية.

ويأتي ذلك وسط استمرار التحركات الدولية والأممية، لإقناع الأطراف في اليمن، بالموافقة على تمديد الهدنة التي تنتهي غدا الثلاثاء.

ومطلع يونيو الماضي، مُددت الهدنة الإنسانية في اليمن، لمدة شهرين، بعد انقضاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلغأبريل الماضي.