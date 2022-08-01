إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة بشمال سيناء

شن فريق مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الأحد، حملة لمتابعة صلاحية المنتجات الغذائية المطروحة بأسواق شمال سيناء، واستهدفت الحملة المرور على 69 منشأة غذائية مختلفة، وجرى خلالها ضبط وإعدام 98 كيلو منتجات لحوم وأغذية متنوعة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام 45 لتر مشروبات غازية، وسحب 22 عينة للفحص والتحليل وبيان مدى مطابقة الأغذية للاشتراطات الصحية، وتحرير 7 محاضر للقرار 97 لسنة 67 لعدم وجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتحرير 5 محاضر للقرار 96 لعدم نظافة المنشأة.

وقام فريق مراقبة الأغذية، بتثقيف العاملين في مجال تداول الأغذية بشروط التخزين الجيد، كما تم تثقيفهم بضرورة عدم العرض خارج حدود المحال، حيث تستمر إدارة مراقبة الأغذية، في التنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة المعروض من الأغذية وضبط الأسواق لوصول غذاء آمن لمواطني شمال سيناء.