الهند: تسجيل 16 ألفا و464 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 16 ألفا و464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 44 مليونا و36 ألفا و275 إصابة.



وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم الإثنين- بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 39 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و396 وفاة.



وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 143 ألفا و989 حالة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و365 ألفا و890 شخصا، وذلك بعدما تعافى 16 ألفا و112 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.