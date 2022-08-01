بلومبرج تتوقع تجاوز التضخم في تركيا نسبة 80% خلال يوليو

رجحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن يواصل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا الارتفاع، ليقفز في يوليو إلى 80.6%، وسط إحجام البنك المركزي عن اتخاذ إجراء من شأنه السيطرة على الأسعار.

وكان التضخم في أسعار المستهلكين وصل في يونيو إلى 78.6%، وهو أعلى مستوى في 24 عاما، ويقرب من 16 ضعف المستهدف من البنك المركزي. ويعني هذا وصول معدل الفائدة المعدل بحسب التضخم إلى نحو سالب 65%، وهو أدنى معدل بين الأسواق الناشئة.

وليس من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتشديد أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المتزايد، في ظل دعوات من القيادة السياسة حتى بخفض الفائدة بشكل أكبر.

وتوقعت الوكالة ارتفاع التضخم في الربع الثالث إلى ذروةٍ تصل إلى 91%، قبل أن ينهي العام على ارتفاع بـ69%.

وكان المركزي التركي رفع في نهاية يوليو توقعاته للتضخم لنهاية العام الجاري إلى 60.4%، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تبلغ 42.8%، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.