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رفض قضية اعتداء جنسي ضد الممثل بول هاجيس في إيطاليا

علم إيطاليا
علم إيطاليا
(د ب أ/ ت ك أ)
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:51 م

أفادت تقارير اليوم الاثنين ، برفض قضية تتعلق بمزاعم بالاعتداء الجنسي ،ضد المخرج بول هاجيس في إيطاليا.

وألقي القبض على هاجيس/69 عاما/ في يونيو بعد اتهامه بلقاء جنسي غير توافقي استمر يومين مع امرأة تبلغ من العمر 28 عاما، لكن محكمة إيطالية قالت في أواخر الأسبوع الماضي إنه لا توجد أسباب للمضي قدما في التحقيق حسبما نقلت مجلة فارايتي عن وسائل إعلام إيطالية.

وأطلق سراح هاجيس الحائز على جائزة الأوسكار من احتجازه في غرفة فندق في إيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من اعتقاله في 19 يونيو.

واتهم ممثلو الادعاء هاجيس بالاعتداء الجنسي على المرأة، ثم تركها في مطار برينديزي رغم "ظروفها الجسدية والنفسية المحفوفة بالمخاطر".

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