البنك المركزي الروسي يمدد الحظر على سحب العملة الأجنبية 6 أشهر إضافية

أعلن البنك المركزي الروسي، تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية (الدولار واليورو) من الودائع المصرفية لمدة 6 أشهر إضافية، حتى 9 مارس 2023.

وأوضح المركزي الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- أن قرار التمديد يحظر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع لكن يمكن سحبها بالعملة الروسية الروبل بناء على سعر الصرف يوم السحب.

ويسمح للعملاء الذين لديهم ودائع بعملات أجنبية فتحت في المصارف قبل فرض القيود (9 مارس 2022) بسحب 10 آلاف دولار.

وأعلن البنك المركزي الروسي، مطلع مارس الماضي، مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في ظل العقوبات الغربية على روسيا، ومن هذه الإجراءات حظر سحب الدولار واليورو من الودائع المصرفية.

من ناحيته، قال دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء الروسي إن أسعار الفولاذ العالمية تنخفض بشكل حاد على خلفية التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأضاف مانتوروف الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة أن الوضع مع المعادن غير الحديدية أفضل، حيث استقرت أسعار الألمنيوم والنحاس والنيكل عند مستوى نهاية عام 2020.

وأوضح أنه "على خلفية التباطؤ في الاقتصاد العالمي، تشهد أسعار الفولاذ والحديد الصلب العالمية انخفاضا حادا.. وتضطر شركات التعدين الروسية إلى البحث عن الزبائن وتقديم تخفيضات في السعر.. ووفقا لسعر صرف الروبل الحالي، تبدو عمليات التصدير إلى الخارج غير مربحة للغاية، وفي بعض الأماكن تكون غير مجدية من الناحية الاقتصادية".

ولفت إلى أن الوضع أفضل إلى حد ما بالنسبة لمجموعة المعادن غير الحديدية، والتي يزداد الطلب عليها في الأسواق العالمية حيث استقرت أسعار الألومنيوم والنحاس والنيكل عند مستوى نهاية عام 2020"، مشيرا إلى أن بعض شركات التعدين الروسية عملت بخسارة في يونيو ويوليو.