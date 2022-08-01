أوكرانيا: 16 سفينة محملة بالحبوب تنتظر وقت المغادرة

أشادت أوكرانيا بانطلاق أول سفينة شحن محملة بـ26 ألف طن من الحبوب من ميناء أوديسا، واصفة العملية بأنها نجاح كبير بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات.

وقال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف عبر فيسبوك اليوم الاثنين: "اليوم، تتخذ أوكرانيا مع شركائها خطوة أخرى نحو منع الجوع في العالم".

وأضاف الوزير أن 16 سفينة أخرى تنتظر بالفعل في موانئ البحر الأسود وقت مغادرتها.

وتم توقيع اتفاقية بشأن استئناف الصادرات في اسطنبول في يوليو.

وقال كوبراكوف إنه من خلال إعادة تشغيل ثلاثة موانئ، يمكن لأوكرانيا كسب أكثر من مليار دولار، ما سوف يتيح التخطيط في القطاع الزراعي.