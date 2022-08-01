منعت القوات الأمنية العراقية، المتظاهرين التابعين للإطار التنسيقي من اقتحام احدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، عصر اليوم الاثنين.

وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، اقتحم مؤيدو زعيم التيار الصدري البرلمان تعبيرا عن رفضهم لاسم مرشح لرئاسة الوزراء، طرحه خصوم سياسيون للصدر يعدّون مقرّبين من طهران.

ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تخللتها مفاوضات معقدة بين الأحزاب السياسية لم تفضِ الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

وحصد التيار الصدري العدد الأكبر من المقاعد النيابية، وسعى لتسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع أحزاب سنية وكردية، لكنه لم يتمكّن من ذلك لعدم تحقيقه الغالبية اللازمة في البرلمان.

واستقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.