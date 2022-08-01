اليمن: مقتل وإصابة 168 مدنيا بانفجار ألغام خلال فترة الهدنة

أعلن مرصد يمني مساء الاثنين، مقتل وإصابة 168 مدنيا بانفجار ألغام، منذ بدء سريان الهدنة في البلاد مطلع نيسان/ أبريل الماضي.

‏وقال المرصد اليمني للألغام في بيان "وثقنا خلال فترة الهدنة من 2 نيسان/أبريل وحتى اليوم، أول آب/أغسطس 2022، ، سقوط 168 ضحية من المدنيين نتيجة ‎الألغام التي زرعها الحوثيون والمقذوفات من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من اليمن".

وأضاف البيان أن" الضحايا هم 57 قتيلا من بينهم 28 طفلا وأربع نساء، إضافة إلى 111 جريحا بينهم 47 طفلا و8 نساء".

وطالب المرصد اليمني للألغام الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات ، بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام ، ودعم فرق التطهير ومن بين ذلك الدعم العاجل لتطهير المناطق المأهولة والزراعية التي تعرضت مؤخرا للتلوث نتيجة جرف السيول إليها كميات كبيرة من الألغام.

‏‏وبدأت الهدنة في اليمن مطلع نيسان/ أبريل الماضي لمدة شهرين، وتم تمديها بداية حزيران /يونيو لشهرين إضافيين، حتى مساء 2 آب/أغسطس الجاري.