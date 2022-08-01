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طرحت شركة حلوى كندية وظيفة شاغرة عن بُعد تطلب فيها مسؤول تذوق حلوى براتب سنوي قدره 78 ألف دولار.

ونشرت شركة "Candy Funhouse" لبيع الحلويات عبر الإنترنت، إعلان الوظيفة على موقع "لينكدإن" الشهر الماضي.

ومن المقرر إغلاق باب تلقي طلبات التوظيف نهاية أغسطس الجاري.

وقالت الشركة إن التقديم على الوظيفة متاح لمن تتجاوز أعمارهم خمس سنوات شريطة الحصول على إذن الوالدين، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن العديد من الآباء قاموا بتصوير أطفالهم خلال ملء طلب الوظيفة ونشرو تلك الصور عبر الإنترنت.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة جمال حجازي، إن عدة آلاف من المرشحين تقدموا بالفعل بطلب لشغل الوظيفة.

ونفي حجازي تقارير على وسائل التواصل الإجتماعي تزعم أن مسؤول الحلوى سيُطلب منه تناول 3500 قطعة حلوى شهريًا.