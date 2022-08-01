تراجع التجديد الشتوي لمخزونات الغاز الطبيعي المسال في الصين

يتجنب مستخدمو الغاز المحليون في الصين مزادات المستورد الرئيسي "بتروتشاينا"، ما يشير إلى فتور التجديد الشتوي لمخزونات الغاز الطبيعي المسال بسبب الأسعار المرتفعة، وفقا لمذكرة من شركة كلين إنرجي كونسالتنج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، من المتوقع أن تؤجل شركات الغاز التجديد الشتوي للموارد الذي يبدأ عادة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، وسوف تعتمد المشتريات على التكلفة وديناميكيات الطلب.

ورفعت بتروتشاينا، أكبر مورد للغاز في الصين، أسعار المزادات لتسليمات المستخدمين المحليين في النصف الأول من أغسطس.

وزادت المستويات على أسعار مبيعات محطات الغاز الطبيعي المسال المحلية، والتي سوف تستمر في دعم الأسعار المحلية.

ومن المتوقع أن تسجل شحنات الغاز الطبيعي المسال المزيد من الانخفاض في أغسطس، خاصة من المنطقة الصناعية التي اجتاحها وباء كورونا في جنوب وشرق الصين، وفقا لبيانات الشحن التي جمعتها شركة الاستشارات الصينية.

وتراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26% على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفض الطلب الظاهر على الغاز بنسبة 4% في الفترة نفسها، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.