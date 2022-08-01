وسائل إعلام روسية: عقوبات نيوزيلندية وفرنسية على موسكو

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات ضد القوات المسلحة الروسية والمجمع الصناعي العسكري.

وأوضحت "تاس" أن بيانا لوزارة الخارجية النيوزيلندي أكد اليوم الاثنين، فرض عقوبات على القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك على المؤسسات الدفاعية المسؤولة عن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وشملت العقوبات أيضا شركة التأمين "سوكازا" والسكك الحديدية الروسية، وكذلك المنظمات العاملة في مجال البحث والإنتاج والاختبار للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية.

كان البرلمان النيوزيلندي، أقر بالإجماع في مارس الماضي مجموعة واسعة من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، منها حظر السفر وتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية ومنع السفن والطائرات من عبور نهر "نيو".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية، جيوم فاليت فالا، أن بلاده جمدت أصولا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن جيوم قال للصحفيين: إن قيمة الأصول الروسية المجمدة في فرنسا بلغت 1.2 مليار يورو، دون احتساب أصول البنك المركزي الروسي المجمدة سابقا".

وأضاف المسؤول الفرنسي - بحسب "نوفوستي"- "أن هذا التجميد شمل أصولا مالية وغير مالية، منها العقارات".

يُذكر أن فرنسا جمدت في نهاية مارس الماضي أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو، كما أن المفوض الأوروبي للشؤون العدلية، ديدييه رايندرز، أعلن أنه تم تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 12.6 مليار في ست دول في الاتحاد الأوروبي.