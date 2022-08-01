خطة فنزويلية لتحفيز سوق الأسهم المحلية

ظلت بورصة الأوراق المالية في فنزويلا على مدار عشرات السنين محل تجاهل الحكومة باعتبارها أداة للأثرياء على حد وصف الرئيس الراحل هوجو شافيز، وهو ما جعل المستثمرين الأجانب يبتعدون عن البورصة في الوقت الذي أصبحت فيه العملة المحلية بلا قيمة تقريبا.



ولكن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والذي اختاره شافيز بنفسه لخلافته في حكم فنزويلا قرر بيع حصص من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوستاف بوليدو رئيس بورصة كاراكاس للأوراق المالية القول إن حكومة مادورو غيرت موقفها 180 درجة، مضيفة أن هذه الخطوة وإن كانت محدودة فإنها مهمة من الناحية الرمزية، وتأتي متفقة مع محاولات مادورو تحفيز الاقتصاد المتدهور من خلال السماح بقدر أكبر من حرية السوق.



ونجح الرئيس الفنزويلي بالفعل في تحسين قيمة العملة المحلية البوليفار وتحقيق قدرا من النمو الاقتصادي، في البلاد التي تعاني من انتشار الفقر والجوع طوال عقود من السياسات الاشتراكية.



وخلال الأسابيع المقبلة، تعتزم الحكومة الفنزويلية طرح 5% من أسهم بنك بانكو دي فنزويلا وشركة الهاتف الأرضي وخدمة الإنترنت كانتف. ومن المحتمل إدراج المزيد من الشركات الحكومية في البورصة خلال الفترة التالية للحصول على المزيد من السيولة النقدية.



ومن المحتمل أن تبدأ الحكومة ببيع أسهم بانكو دي فنزويلا. وبحسب أحدث البيانات المالية للبنك، فإن أرباحه بالدولار زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 70% سنويا. كما أظهرت البيانات وجود 15 مليون عميل لدى البنك الذي يستحوذ على حصة قدرها 26% من السوق المصرفية الفنزويلية.



في الوقت نفسه فإن شركة كانتف اختارت مؤخرا شركات الوساطة التي ستتولى إدارة عملية الطرح وتنظيم إعادة هيكلتها. ووفق أحدث البيانات المالية الصادرة عن شركة الاتصالات فإنها عادت عام 2020 إلى تحقيق أرباح بعد تسجيل خسائر في 2019.