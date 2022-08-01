مسؤولون: سياسات طالبان تهدد بفرض حظر جامعي على النساء

قال متحدث باسم حركة طالبان ومسؤولون جامعيون، إن الحظر الذي تفرضه الحركة الأفغانية على الفتيات اللائي يدرسن في المدارس الثانوية سيصبح حظرا فعليا على الشهادات الجامعية للنساء إذا ظل ساريا.

وأوضح مولوي أحمد تقي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في طالبان، أنه لن يكون لدى الفتيات المستندات اللازمة للتسجيل في التعليم العالي، أو القدرة الأكاديمية لبدء الدورات الجامعية بعد ما يقرب من عام خارج المدرسة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف تقي: "تلقائيا إذا لم يكن لدينا خريجون من المدارس الثانوية، فلن يكون لدينا بعد الآن طالبات جامعات جدد".

وأعرب عن أمله في أن "تتوصل وزارة التربية والتعليم إلى سياسة وتعيد فتح المدارس قريباً. لأننا أدركنا أهميتها، والحظر المفروض على تعليم الفتيات مؤقت".

بدوره، قال مصدر على صلة بقيادة طالبان إنه حتى لو أزيلت الحواجز العملية التي تحول دون دخول النساء إلى التعليم العالي في الأشهر المقبلة، فإن السلطات تدرس أيضا قصرها على درجات علمية في الرعاية الصحية والتعليم.

يشار إلى أنه بدون شهادة التخرج من المدرسة الثانوية، لا يمكن للطلاب الأفغان اجتياز امتحان القبول في جامعة كانكور الوطنية، وهو أمر مطلوب للتسجيل حتى في الكليات الخاصة.

ويقول مسؤولو الجامعة، إنهم قلقون من مدى تخلف الفتيات، بعد ما يقرب من عام من الحرمان من التعليم.

وأوضح عزيز الله أمير، رئيس ومؤسس جامعة مورا، إن الفصول الإضافية يمكن أن تساعد في تعويض بضعة أشهر ضائعة، ولكن لا يتوقع من الفتيات اللواتي لم ينهين الصف الحادي عشر أن ينتقلن إلى الفصول الجامعية.