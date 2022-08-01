رابطة الليجا: الأهلي «مادة رائعة ودسمة»

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أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم صحة البيان الصادر عن النادي الأهلي في الأيام الماضية، بشأن تدريس مادة تحمل اسمه لطلاب الجامعات الأوروبية.

وأثار بيان الأهلي بشأن تدريس مادة تحمل اسمه في الجامعات الأوروبية حالة من الجدل بين التصديق والنفي، خلال الأيام الماضية.

وعلّقت رابطة الدوري الإسباني على بيان الأهلي المنشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا".

وأضافت رابطة الليجا: "شكراً النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا شكراً محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب نتطلع لرؤيتكم ثانياً في برنامج ماچيستير الدورة المقبلة".

وكانت جامعة لاليجا الإسبانية قد قامت بتدريس مادة النادي الأهلي تحت عنوان «نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط».

وتواجد في إسبانيا خلال الأيام الماضية محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، للمشاركة في ماچستير الإدارة الرياضية بمقر لاليجا بمدريد، وهو المحاضر العربي والإفريقي الوحيد بالماچستير، والذي شارك فيه كبار المتخصصين في صناعة الرياضة على المستوى العالمي «محاضرون من فيفا والدوري الإنجليزي والإيطالي والأمريكي للمحترفين لكرة القدم».