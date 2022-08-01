هشام حنفي: الأهلي يحتاج التعاقد مع 10 لاعبين جدد

يثق هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، في قدرة مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في دعم فريق كرة القدم بعدد من الصفقات القوية، لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وتعيش جماهير الأهلي حالة من الغضب في الأيام الماضية، بعد خسارة لقب كأس مصر للموسم الماضي، لصالح الغريم الزمالك، بالإضافة لتقلص فرص الفريق الأحمر في التتويج بدرع الدوري العام للموسم الثاني على التوالي، بعد فقدان الفريق عدد كبير من النقاط، كانت أخرها تعادله السلبي أمام المقاولون العرب.

وقال هشام حنفي في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس):" الأهلي يملك ميزانية مالية ضخمة، ولا يوجد أي لاعب في الأهلي ينظر فيما يتقاضاه زميله".

وأضاف:" سقوط الأهلي في فخ الخسارة والتعادل مباراة بعد مباراة، أضرت الفريق، وأظهرت القصور والأخطاء، هناك لاعبين لا يمكن استمرارهم بالموسم المقبل".

وأكمل:" الأهلي يحتاج للتعاقد مع 10 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل لأن الفريق يشارك في عدد كبير من البطولات، وهذا اتضح في الموسم الجاري بعد كثرة الإصابات".

وأتم:" هناك 10 لاعبين يجب رحيلهم من الأهلي، في مقدمتهم بيرسي تاو وميكسيسوني، والتعاقد مع 3 مدافعين وظهير أيمن وأيسر وصانع ألعاب بجانب محمد مجدي أفشة، ولاعبان جناح يمين ويسار، سمعت عن وجود اقتراب انتقال شادي حسين لاعب سيراميكا، ولماذا لا ننجح في التعاقد مع أشرف بن شرقي وهو لاعب حر في الوقت الحالي".