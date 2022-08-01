أعيان وأهالي من غرب ليبيا يعلنون تأييدهم لحكومة باشاغا

أعلن عدد من أعيان وأهالي المنطقة الغربية والوسطى في ليبيا تأييدهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا، دون وصايا أو تدخلات خارجية، وبعيدا عن المال الفاسد، وطالبوا باشاغا بأن يسير بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد الأعيان والأهالي في بيان مساء اليوم الأحد على وحدة الصف ودعم تحقيق الأمن و الاستقرار بعيدا عن أعمال العنف، بالإضافة لضرورة توحيد المؤسسة العسكرية شرقا وغرب وجنوبا، مشددين على أن وحدة ليبيا خط أحمر.

وأكد البيان دعم آمر المنطقة العسكرية الغربية، لواء، أسامة جويلي في الحفاظ على مبدأ التداول السلمي على السلطة وطالبوا برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة فورا عن ليبيا.

كانت حكومة باشاغا قد نالت ثقة مجلس النواب في فبراير الماضي، لكنها لم تستلم زمام الحكم في العاصمة طرابلس التي تتمركز فيها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.