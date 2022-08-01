الثقافة العراقية: استلام سفارة بغداد في ألمانيا 125 قطعة أثرية وعودتها قريبا للبلاد

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الاثنين، استلام سفارة بغداد في ألمانيا 125 قطعة أثرية، مشيرة إلى أنها ستعود إلى البلاد قريبا.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن الوزارة تولي اهتماماً بملف استرداد القطع الأثرية العراقية من البلدان العربية والأجنبية، موضحا أن العراق وقَّع على مجموعة من المعاهدات والاتفاقات التي تمنع الإتجار بالآثار؛ ما وفر غطاءً قانونياً لمنع الإتجار من جهة وملاحقة العصابات ممن يسرقون ويهرِّبون الآثار عبر الوسائل غير المشروعة لمختلف البلدان من جهة أخرى.



وأضاف العلياوي أن هناك جهداً مميزاً للأجهزة الأمنية في التعاون مع وزارة الثقافة العراقية لتشكيل المفارز التي تعمل على ملاحقة العصابات والعثور على القطع التي بحوزتهم، مؤكداً أن هناك جهداً مركزاً لاستعادة القطع الأثرية من الدول كافة.