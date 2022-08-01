جامعة جنوب الوادي تكرم الطالبة الحاصلة على المركز الثالث عالميا في مسابقة الروبوت

كرم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الإثنين، جهاد أحمد محمود الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، وذلك لحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الروبوت، بمشاركة 42 دولة حول العالم، بعدد 170 متسابقاً.

حضر التكريم الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

وكان رئيس جامعة جنوب الوادي قد استقبل الطالبة "جهاد" ووالدتها، وقام خلال اللقاء بتقديم مكافأة مالية للطالبة المتفوقة.

وأشاد بنبوغها وتفوقها، مؤكدا أنها تعد مثالاً مشرفًا لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة جنوب الوادي عاليًا في جميع المحافل سواء الدولية أو حتى العالمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التكريم يأتي تأكيدًا على حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين في شتى المجالات، وكل الأنشطة والمسابقات المتنوعة، التي ترفع من قدراتهم وتساعدهم على التفوق والتميز.

وأعرب عن سعادته وفخره بأبنائه طلاب جامعة جنوب الوادي المتميزين، مشددًا على أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم كل من يمتلك موهبة أو يضيف جديدًا يساهم في إعلاء شأن هذا الوطن الغالي.

وأضاف أن الطالبة جهاد، تأهلت للمشاركة في بطولة العالم بعد حصولها على المركز الأول في تصفيات بطولة الجمهورية، والتي أقيمت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة في الفترة من 24-25 فبراير 2022.