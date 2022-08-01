عدد مرضى كوفيد بالمستشفيات بانجلترا يتراجع بأكثر من الربع خلال أسبوعين

تراجع عدد المرضى بالمستشفيات في انجلترا الذين تكون نتائج فحصهم ايجابية لمرض كوفيد - 19 بأكثر من الربع في غضون أسبوعين فقط ، وذلك في أحدث علامة على انحسار موجة الإصابات الحالية .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات يبلغ عشرة آلاف و417 شخصا اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) في أول آب /أغسطس الحالي بحسب هيئة الصحة الوطنية في انجلترا.

وهذا أقل بنسبة 26% من ذروة الاصابات التي بلغ عددها 14 ألفا و44 شخصا في 18 تموز/يوليو الماضي.

كانت أعداد المرضى ارتفعت باطراد في معظم شهر حزيران/يونيو وفي النصف الأول من تموز/يوليو الماضيين بسبب انتشار سلالتي أو ميكرون الجديتين بي إيه 4 وبي إيه 5.

لكن معدلات الإصابة آخذة في التراجع الآن ، مما يشير إلى أن الفيروس أصبح أقل انتشارا في البلاد.

وهذا التراجع قد يساعد في تخفيف الضغط على العاملين في المستشفيات، الذين يحاولون بالفعل الانتهاء من التراكم القياسي لأعداد المرضى الذين ينتظرون العلاج.