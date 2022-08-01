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النرويج تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 10:28 ص

سجلت النرويج 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و455 ألفا و732 حالة، بينما تستقر الوفيات عند 3623 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 11 مليونا و503 آلاف و992 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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