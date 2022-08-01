تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء.



وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات مستوى 8ر630 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 4ر3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو مليار جنيه.



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% لينهي التعاملات عند مستوى 9423.1 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1837.37 نقطة، وامتدت التراجعات الى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي خسر 1.29% من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 2699.7 نقطة.