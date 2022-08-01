البابا تواضروس ينتقد الترويج للمثلية الجنسية: ضد الأخلاق والدين والقبول الإنساني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تحاول مواجهة التحديات الاقتصادية، ومساعدة الأسر المحتاجة، مع الإمكانيات التي تقدمها الدولة، خاصة في ظل استمرار حرب أوكرانيا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن التحدي الأخلاقي يعد الأصعب، منوهًا إلى أن الدول الغربية بدأت اعتماد فكرة المثلية الجنسية، وتدريسها للأطفال وإنتاج مواد كارتونية لترويجها.

ووصف ما حدث بأنه «أمور مؤلمة وضد الأخلاق والدين والقبول الإنساني نهائيًا، وأدى إلى رجوع الأسر القبطية مرة أخرى لمصر»، متابعًا: «في الشهر الماضي 3 أسر قبطية عادت إلى مصر من أمريكا؛ بسبب الخوف على بناتهم من أفكار المثلية، وهذه ظاهرة جديدة».

وذكر بابا الإسكندرية، أنه قرر عمل مجموعات من التوعية تحت عنوان «أسرتي مقدسة»، في كل الكنائس داخل وخارج مصر، للتعامل مع الجنسية المثلية وانتشارها وتأثيرها، لافتًا إلى بدء التأكيد على الأصول الخاصة بالأسرة الصحيحة في كل المؤتمرات والعظات.

وتابع: «بدأنا التأكيد على الأصول الخاصة بالأسرة الصحيحة في كل المؤتمرات والعظات بحيث نتحدث بلغة واحدة وكيفية أن تكون الأسرة مقدسة، هذه الأخلاق يجب الحفاظ عليها، والحفاظ على نقاوة الأفكار مسؤولية الأسرة والمؤسسة التعليمة والدينية والمؤسسة الاجتماعية والإعلام».