محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد؛ لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية في عدد من الأحياء.

واستمع الغضبان لشرح تفصيلي حول نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات، حيث استعرض موقف العمل في المشروعات الجارية ببورفؤاد وعلى رأسها اعمال أنشاء وتطوير محطة رفع الإسكان الاجتماعي، وتطوير طريق اللواء أحمد عبد الله، وأعمال رفع كفاءة خط الطرد بالأمل والعبور.

وتناول المسئولون عن تنفيذ المشروعات توضيح واستعراض موقف الأعمال الموسعة بشارع ٢٣ يوليو وشارع ٢٣ ديسمبر، وتوسعات حي الزهور بمناطق على بن أبي طالب وعثمان، وأعمال الرصف الجارية بمناطق قبضايا و شباب المدينة، فضلا عن توسعات مناطق السلام والتصنيع والنصر وأعمال رفع الكفاءة التي تشهدها.

وشدد على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مؤكدا تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية ببورسعيد، لإقامة المشروعات الجديدة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت معدلات كبيرة من أعمال التنمية، والتي جرت بالتوازي في مختلف المجالات، وساهمت في تغيير نوعية الحياة ببورسعيد، موضحا أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات وتذليل أي عقبات قد تواجه الانتهاء من المشروعات، وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل أولا بأول ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال.