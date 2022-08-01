يكتسب الزعفران شهرة واسعة لكثرة فوائده التي تجعله وصفة أساسية في الطب الشعبي لثقافات مختلفة، فيما أشارت دراسة حديثة إلى فائدة جديدة للزعفران على الصحة النفسية للرجال دون النساء.

ونقلت صحيفة إكسبرس البريطانية، عن دراسة منشورة بصحيفة التغذية الرياضية العالمية، أن فريقا أطعم عينة من الأشخاص 28 ملي جرامات من الزعفران المستخلص من الزعفران بشكل يومي لشهر ونصف.

ورصد الفريق وجود تنوع في معدلات ضربات القلب لدى الرجال أثناء ممارسة الرياضة ما يعكس انخفاض الشعور بالقلق لديهم بينما لم تظهر تلك الآثار على السيدات.

ورجح ألبيرتو إسبانيول، أحد القائمين على الدراسة من فريق فارم آكتف أن الزعفران لديه القدرة على التفاعل مع محتويات الأمعاء والتي تؤثر بدورها على الجهاز العصبي.

وأشارت دراسات سابقة، إلى احتواء الزعفران على مواد مضادة للأكسدة مفيدة للصحة النفسية بينما أفاد بحث سابق آخر بفعالية الزعفران في خفض الشهية عند السيدات ما يجعله مفيدا أثناء اتباع الأنظمة الغذائية.

https://www.express.co.uk/life-style/health/1648154/saffron-supplement-stress-anxiety-men