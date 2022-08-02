أشرف زكي: نفكر في التوسع بمشاركة أعمال المنصات الرقمية ضمن مهرجان القاهرة للدراما

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يأمل في أن تكون انطلاقة مهرجان القاهرة للدراما «قوية»؛ لأنه يحمل اسمًا كبيرًا «نقابة المهن التمثيلية»، كما يتولى رئاسته الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الدكتور يحيى الفخراني، وعضوية الفنان مسعد فودة، نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومجموعة من العاملين في المهنة.

وأشار إلى أنهم يفكرون في توسع المهرجان ليسمح بمشاركة الأعمال العربية، وأعمال العام بالكامل، والمنصات الرقمية، موضحًا أن الفخراني اقترح فتح الباب أمام مشاركة المسلسل الإذاعي والبرنامج.

وتابع: «إسعاد يونس ونبيل الحلفاوي، كل الناس معانا ونفكر بصوت عالي، كذلك صبري فواز ورانيا فريد شوقي، الجميع متحمس للفكرة، وهو مختلف عن أي مهرجان لأن من يقيمه صناعه، وليست جهة أو مؤسسة ما».

وذكر أن المهرجان من المقرر أن يخصص جائزة ويمنح تكريمًا لأسطى أو مخرج منفذ، إضافة إلى أنه يشهد تكريمًا لمشوار مخرج أو فنان أو مصور أو مؤلف كبير، مؤكدًا أن الموضوع أكبر من إطلاق اسم الراحلين على الدورات المختلفة، وإنما يمتد ليشمل جعلهم سفراء مدى الحياة؛ لأنهم شكلوا وجدان العالم العربي.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان القاهرة للدراما» خلال شهر سبتمبر المقبل، برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.