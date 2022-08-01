الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمغادرة أول سفينة حبوب أوكرانية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش"بحرارة"، اليوم الاثنين، بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة من الحبوب الأوكرانية، في إطار خطة تهدف إلى رفع الحصار الروسي، وفق إعلان متحدث باسم الأمم المتحدة.



وأشار بيان صادر عن المنظمة الأممية إلى أن "الأمين العام يأمل في أن تكون هذه المرة الأولى من بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقعة، وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضروريين للأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في ظلّ الظروف الإنسانية الهشة جداً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وغادرت أول سفينة تحمل حبوباً أوكرانية، ميناء أوديسا، صباح اليوم الاثنين، متجهة إلى لبنان، فيما ستصل إلى إسطنبول للتفتيش، غدا الثلاثاء، بموجب الاتفاق الموقع بين روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو الماضي بوساطة تركية وبرعاية الأمم المتحدة.