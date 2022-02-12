وأضاف موسى، خلال برنامج، "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى "القوس الجنوبي"، يشهد سيولة مرورية كبيرة وساهم في حل أزمة مرورية، مؤكدا أن الطريق الدائري اقتربت توسعاته من النهاية.وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك إرادة سياسية اتخذت قرارا جريئا لتوسيع الطرق الدائري، لولا وجودها ما شهدنا هذه التوسعات والإنجازات الكبيرة في الطريق الدائري، قائلا:" مفيش مواطن اترمى في الشارع وتم عمل تسهيلات لملايين من المصريين للمرور في هذه الطرق".وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "لدينا شبكة طرق قومية على أعلى مستوى، وهناك حجم مجود كبير بذل من أجل توسعة الطريق الدائري".وأشار إلى أن توسعات وتطوير الطريق الدائري تمثل إنجازا حقيقيا تشهده الدولة المصرية، لافتا إلى وجود كم هائل من المحاور على الدائري، بالإضافة إلى حجم المجهود الكبير من إنشاء الكباري.jwyyw